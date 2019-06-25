Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.

"Мы едем снимать очень жесткое видео. Так что если я потеряюсь на сутки-трое, не теряйте и не переживайте за меня", — анонсировал народный избранник ролик, который ему пока не удалось смонтировать, так как в процесс вмешались стражи порядка.

Целью Дубравина было узнать, "обделаются или нет" правоохранители при виде гранаты. Тестовой площадкой стал угол улиц Герцена и Карла Маркса в Слободском. Гранатометателя быстро скрутили и доставили в отдел, после чего завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских. Максимальная санкция этой статьи — до 20 лет лишения свободы.

Сам депутат в беседе с журналистами издания "Свойкировский" сообщил, что купленная в детском магазине граната попросту "выпала из кармана через штанину", а у него и мысли не было бросать ее в кого бы то ни было.

Прежде Дубравин проверял на человечность своих потенциальных избирателей: он то стоял на коленях на остановке, то прилюдно "похищал" девушку, то выбрасывал пакет с якобы плачущим ребенком.