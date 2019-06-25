Смерть "Джека Восьмеркина" могли ускорить лекарства из секретной лаборатории

В "Прямом эфире" женщины, которых в разные годы сводила судьба с известным по фильму "Джек Восьмеркин – "американец" Александром Кузнецовым, рассказали о последних встречах с актером, болезни и нетрадиционных попытках ее победить.

Александра Кузнецова не стало 6 июня. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 59 лет.

Последняя любовь актера Мария Станко открыто обвинила в смерти Александра некую тайную лабораторию в Дубне, которая якобы испытывала на нем новое лекарство от рака, а бывших жен Юлию Рутберг и Кристину Татаренкову в том, что их не было рядом, когда Кузнецов умирал.

Более того: она вспоминает о СМС "с проклятьем", которое Кристина отправила Александру после расставания и считает, что после этого сообщения ему стало хуже.

Татаренкова подобные обвинения опровергает. Кристина жила в незарегистрированном союзе с актером семь с половиной лет и была рядом, когда Александр впервые узнал о страшном диагнозе.

Однако когда началась ремиссия, они расстались. "Просто потому, что людские пути иногда расходятся", — говорит Татаренкова. При этом она добавляет, что в тот момент Александр верил, что худшее позади.

Комментируют близкие актера и его веру в то, что в борьбе с болезнью ему поможет нетрадиционная медицина.

К ней Кузнецов обратился после двух операций и изнуряющего курса лучевой терапии. Отказавшись от помощи обычных врачей, он поехал в Бразилию — к целителю, известному как Джон от Бога.

Актер практиковал купание в священном водопаде и употреблял пилюли райского цветка. Александр уверял, что это помогало ему чувствовать себя лучше.

Пришли в студию и первая жена Александра Людмила Собко с сыном. Даниил рассказал, что не пытался повлиять на решения отца в плане нетрадиционного лечения, но ездил с ним в Китай и был рядом, когда Кузнецова в последний раз забирала скорая.

Что еще рассказывают женщины, близко знавшие актера, и его сын? Действительно ли все его бросили перед смертью, как уверяет Мария Станко?

Где с ней познакомился актер, уже будучи смертельно больным, и какими методами она пыталась облегчить страдания Александра? Действительно ли "секретная лаборатория" в Дубне испытывала на актере лекарства? Помогла ли нетрадиционная медицина продлить жизнь "Джека Восьмеркина", или, наоборот, ускорила уход актера из жизни?

О последних годах и месяцах жизни Александра Кузнецова, когда он уже боролся со страшным недугом, в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".