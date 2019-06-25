Впервые в истории. В Иерусалиме встретились главы советов безопасности США, Израиля и России
Первая в истории встреча глав нацбезопасности России, США и Израиля прошла в Иерусалиме. Обсуждали послевоенное устройство Сирии и Иран. Позиции разные.
Встреча трех глав советов безопасности — необычный, но эффективный формат, на котором Патрушев, Болтон и Бен Шабат могут обсуждать проблемы Сирии и не только.
Этот формат предложил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время краткого визита в Москву в апреле. В Израиле полагают, что стороны способны решить разногласия и согласовать общие подходы для обеспечения безопасности в одном из самых взрывоопасных регионов.
"Убежден, что сохраняется широкая основа для сотрудничества трех наших государств. Многие верят, что этот саммит представляет настоящую возможность для того, чтобы продвинуться в восстановлении стабильности в регионе и конкретно в Сирии", — заявил Нетаньяху.
Два дня работы, острые дискуссии за закрытыми дверями, попытки найти взаимоприемлемые решения по самым острым вопросам региональной безопасности. Полноценный политический процесс способен предотвратить тупиковый и разрушительный военный конфликт, и у России есть свое видение политических шагов, способных остановить кровопролитие.
"Полностью разделяю позицию премьера Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы – мирная и безопасная. А я хочу добавить: должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии", — говорит Патрушев.
Для Израиля, впрочем, как и для США, урегулирование невозможно без вывода с территории Сирии иранских военных соединений. Джон Болтон, традиционно не сосредотачиваясь на доказательствах, обвиняет Тегеран в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе.
"У российских военных есть данные о том, что американский беспилотник был сбит над суверенной территорией Ирана, а атаки на танкеры в Ормузском проливе носят провокационный характер и требуют тщательного расследования", — утверждает Болтон.
В любом случае Москва предостерегает партнеров от агрессивных действий против Ирана, предлагая последовательные политические шаги по урегулированию конфликта.
"Иран был и остается нашим союзником и партнером. Иран вносит вклад в борьбу с терроризмом на сирийской земле и стабилизацию Сирии", — отвечает Патрушев.
Политическая дискуссия не ограничилась региональными проблемами. На двусторонней встрече Николай Патрушев и Джон Болтон обсуждали венесуэльский кризис и ситуацию на Украине. Это лишь начало конструктивного диалога, подготовительная работа к переговорам на высшем уровне. Президенты России и США встретятся на полях саммита Большой Двадцатки в Осаке уже на этой неделе для того, чтобы подвинуться по пути взаимопонимания и сотрудничества при решении самых острых и актуальных вопросов мировой политической повестки.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия возвращается в ПАСЕ
- "Роскосмос": при посадке "Союза" все системы отработали штатно
- В Москве задержали грабителя, травившего прохожих газировкой
- Каспийская флотилия поднята по тревоге
- Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Самое читаемое
-
Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"
- Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму
- Бурейский оползень вошел в десятку крупнейших мировых катаклизмов
- В Питере пес спас новорожденную малышку. Видео
- Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей
Телеканал "Россия"
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
- Судьба Анжелики Агурбаш. "Я развелась, чтобы не быть рабыней"
Вести.Экономика
-
Большая ошибка Запада на Ближнем Востоке
- Топ-5 лучших олимпийских городов
- США применили новые санкции против властей Ирана
- Котировки золота обновили максимум с 2013 года
- Прогноз: хотя бы нефть напомнит G20 о судьбе основателя WikiLeaks
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Что почем? Самый доступный дизель в России
- Секреты кончились: новый Land Rover Defender "спалился" без камуфляжа
- Правительство не намерено более замораживать цены на бензин
- Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Женщины лучше помнят лица, а мужчины - маршруты
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Грабитель с газировкой охотился на своих жертв на Хохловке и Чистых прудах
- Скандальный хостел на улице Писцовой закрыт и опечатан на три месяца
- Угроза жизни: о чем нужно помнить, садясь на гидроцикл
- За взлом системы электронного голосования в Москве обещают полтора миллиона
- Ушла из жизни актриса Алла Покровская
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке