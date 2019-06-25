Впервые в истории. В Иерусалиме встретились главы советов безопасности США, Израиля и России

Первая в истории встреча глав нацбезопасности России, США и Израиля прошла в Иерусалиме. Обсуждали послевоенное устройство Сирии и Иран. Позиции разные.

Встреча трех глав советов безопасности — необычный, но эффективный формат, на котором Патрушев, Болтон и Бен Шабат могут обсуждать проблемы Сирии и не только.

Этот формат предложил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время краткого визита в Москву в апреле. В Израиле полагают, что стороны способны решить разногласия и согласовать общие подходы для обеспечения безопасности в одном из самых взрывоопасных регионов.

"Убежден, что сохраняется широкая основа для сотрудничества трех наших государств. Многие верят, что этот саммит представляет настоящую возможность для того, чтобы продвинуться в восстановлении стабильности в регионе и конкретно в Сирии", — заявил Нетаньяху.

Два дня работы, острые дискуссии за закрытыми дверями, попытки найти взаимоприемлемые решения по самым острым вопросам региональной безопасности. Полноценный политический процесс способен предотвратить тупиковый и разрушительный военный конфликт, и у России есть свое видение политических шагов, способных остановить кровопролитие.

"Полностью разделяю позицию премьера Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы – мирная и безопасная. А я хочу добавить: должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии", — говорит Патрушев.

Для Израиля, впрочем, как и для США, урегулирование невозможно без вывода с территории Сирии иранских военных соединений. Джон Болтон, традиционно не сосредотачиваясь на доказательствах, обвиняет Тегеран в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе.

"У российских военных есть данные о том, что американский беспилотник был сбит над суверенной территорией Ирана, а атаки на танкеры в Ормузском проливе носят провокационный характер и требуют тщательного расследования", — утверждает Болтон.

В любом случае Москва предостерегает партнеров от агрессивных действий против Ирана, предлагая последовательные политические шаги по урегулированию конфликта.

"Иран был и остается нашим союзником и партнером. Иран вносит вклад в борьбу с терроризмом на сирийской земле и стабилизацию Сирии", — отвечает Патрушев.

Политическая дискуссия не ограничилась региональными проблемами. На двусторонней встрече Николай Патрушев и Джон Болтон обсуждали венесуэльский кризис и ситуацию на Украине. Это лишь начало конструктивного диалога, подготовительная работа к переговорам на высшем уровне. Президенты России и США встретятся на полях саммита Большой Двадцатки в Осаке уже на этой неделе для того, чтобы подвинуться по пути взаимопонимания и сотрудничества при решении самых острых и актуальных вопросов мировой политической повестки.