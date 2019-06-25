Хищение на 2,5 миллиарда: арест братьев Магомедовых признан законным

Братья Магомедовы остаются под стражей до 30 июня. Мосгорсуд подтвердил законность их ареста, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, хозяев группы компаний "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году. Их обвиняют в растрате, организации преступного сообщества и краже 2,5 миллиардов рублей.

Также под следствием находится глава компании "Итекса", которая входила в "Сумму", Артур Максидов. Его обвиняют в хищении 668 миллионов рублей.