Трамп обиделся на Рухани и пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Ирана невежественным и оскорбительным. По мнению американского лидера, руководство Исламской Республики не понимают реальности. Любая атака на Штаты будет встречена огромной, превосходящей силой, предупредил Трамп в своем микроблоге Twitter.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что очередные санкции Соединенных Штатов демонстрируют отчаяние американских властей и поставил под сомнение уровень интеллекта хозяев Белого дома.

Последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном серьезно обострились. Штаты объявили Корпус стражей исламской революции террористической организацией и ввели новые санкции против Ирана.

Кроме того, КСИР сбил американский разведывательный беспилотник над Персидским заливом. США настаивают, что дрон находился в международном воздушном пространстве. Тегеран возражает: БПЛА пересек границу Ирана. Обломки летательного аппарата были найдены в территориальных водах Исламской Республики.