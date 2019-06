Трамп обиделся на Рухани и пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Ирана невежественным и оскорбительным. По мнению американского лидера, руководство Исламской Республики не понимают реальности. Любая атака на Штаты будет встречена огромной, превосходящей силой, предупредил Трамп в своем микроблоге Twitter.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!