Парусный спорт. Российская яхта вышла в лидеры Nord Stream Race

На традиционной парусной регате Nord Stream Race издания 2019 года прошел второй раунд прибрежных гонок, который в этот раз принимала столица Дании. На марине местного Королевского яхт-клуба, чьи представители и сами участвуют в гонках, победу праздновал экипаж российской яхты "Левиафан".

Российская команда постоянно растет в таблице. Напомним, что в немецком Киле в прологе наши были третьими, первый оффшорный этап между Германией и Данией закончили вторыми, а в Копенгагене обыграли всех.

Организаторы планировали провести во вторник, 25 июня, три гонки, но утро и первая половина дня встретили участников Nord Stream Race безветрием, так что в течение дня удалось всего дважды дать старт. "Левиафан" в первом раунде был вторым, а во втором – первым. И занял итоговое первое место в общем зачете датского этапа.

Хозяева "поля", победившие в гонке Киль – Копенгаген, дома стали вторыми, а третье место заняли представители Финляндии из яхт-клуба Аландских островов. Два последних места заняли команды Шведского королевского яхт-клуба и Северогерманского парусного союза.

Интересно, что успех под взором Русалочки, сказочного символа Копенгагена, принес нашей команде лидерство в двух из трех зачетов Nord Stream Race 2019. "Левиафан" идет первым по сумме результатов прибрежных гонок и в общем зачете. В первом случае мы опережаем на один балл шведов, а во втором – на 2 очка представителей Дании и Швеции.

После победного финиша обозреватель Вестей.Ru попросил поделиться своими впечатлениями одного из членов команды "Левиафана" Вадима Яхинсона, для которого гонки в бухте Копенгагена были дебютными в этой регате: он только накануне прибыл вместе с тремя другими новичками. Новички наши, что важно, имеют опыт оффшорных гонок.

"Все получилось как нельзя лучше, хотя и никакого фантастического секрета успеха у нас не было, — сказал Вадим Яхинсон. – В обеих гонках выиграли те, кто стартовал лучше других. Нам со второй попытки удался старт и в дальнейшем мы никому лидерства не отдали".

"Впечатления от лодки самые хорошие, ведь я только знакомлюсь с ней и ее возможностями, — продолжил яхтсмен. – Сегодня мы попробовали ее на легких ветрах, надеюсь, она нас не подведет и в более сложных условиях. Пока мы, новички регаты, сыгрываемся со старожилами и это для командной работы важнее всего".

Не слишком сложные прибрежные гонки стали прологом к самому длинному этапу, в который пять команд отправятся вечером во вторник: переход Копенгаген – Стокгольм обещает стать наиболее сложным и, в определенном смысле, ключевым для определения будущих победителей.