Это еще не конец: польский суд рассмотрит экстрадицию Дениса Лисова

Польская прокуратура отказалась экстрадировать россиянина Дениса Лисова в Швецию, где отца троих детей заочно арестовали и лишили опеки над дочерьми. Задержанный в апреле в аэропорту Варшавы, Лисов уже получил несколько предложений работы, убедил суд в том, что определит младших девочек в детский сад, а школа при посольстве России в Польше готова принять на обучение его старшую дочь.

Только со стороны кажется, что это — обычный день простой семьи. Но для них быть вместе — уже праздник. Время, когда дети были в приемной семье, Денис старается не вспоминать.

"Прощание было тяжелым. Девочки плакали, спрашивали, когда я их заберу и когда мы будем вместе. До последнего дня, с самого начала, каждый раз, когда я приезжал, они ждали, что я их заберу. Зачем детям наносить такую психическую травму?", — прокомментировал Денис Лисов.

Отца, который забрал своих детей из чужой семьи, в Швеции объявили в розыск, а потом прислали в Польшу европейский ордер на арест. По соглашению между странами ЕС, после такого запроса россиянина формально обязаны заключить под стражу и экстрадировать в течение трех месяцев. Но окончательное решение — за окружной прокуратурой. Дениса допрашивали три часа.

Денис Лисов покинул здание прокуратуры сам, сопровождали его только адвокаты. Это значит, что принято решение не удовлетворять шведский запрос об аресте.

Окружная прокуратура Варшавы шведам в экстрадиции Лисова отказала. Там сочли, что семью вновь разделять нельзя.

"У меня до сих пор остается немножко нервное, тревожное состояние. Но на сегодня можно выдохнуть", — говорит после суда Денис Лисов.

Но это еще не конец — вслед за прокуратурой дело об экстрадиции еще раз рассмотрит суд. Такой статьи, по которой Денису в Швеции грозит два года тюрьмы, в Польше просто нет.

"Я не знаю как это возможно, чтобы человек украл своих же детей", — прокомментировал адвокат Дениса Лисова Бабкен Хандзадян.

Решения окружного прокурора ждали сегодня и в Хабаровске, откуда семья Лисовых родом.

"Об этом даже вспоминать сложно. Сестра оказалась в больнице. Денис, конечно, не мог смириться с тем, что дети находятся далеко и дети постоянно просили помощи, чтобы папа забрал их", — поделилась родственница Дениса Наталья Шастина.

София, Серафима и Алиса, младшей — четыре, старшей — двенадцать. Из Швеции Денис с дочками бежали на пароме до Польши. В Варшаве планировали пересесть на самолет, а затем домой, в Россию. Но Швеция уже объявила девочек в розыск и на границе семью Лисовых не пропустили.

Приемные родители — семья ливанского происхождения, мусульмане. Они даже приехали в Варшаву, рассчитывая девочек забрать. Но отнимать детей у родного отца Варшавский окружной суд отказался, а семья Лисовых подала прошение об убежище. Теперь тот же суд рассмотрит и запрос об экстрадиции.