Россиянка Ивахненко стала полуфиналисткой квалификации Уимблдона

В Лондоне продолжаются квалификационные поединки одного из самых престижных турниров "Большого шлема" – Уимблдона. Российская теннисистка Валентина Ивахненко в игре за выход в полуфинал победила китаянку Ма Шуюэ.

Матч между ними продолжался 1 час 4 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Соперницей Ивахненко по полуфиналу станет победительница противостояния между Аленой Большовой из Испании и Кори Гофф из США.

Напомним, что основной турнир лондонского Уимблдона стартует 1 июля.