Los Angeles Times дала американцам советы по поездке в Крым

Los Angeles Times неожиданно посоветовала американцам съездить в Крым.

Американская газета опубликовала подробный путеводитель по полуострову с советами как получить визу, что посмотреть в Крыму, примерными ценами.

При этом автор отметил: въезд в Крым из России — это нарушение украинского законодательства. Но заявил, что сам был там уже пять раз и оценил перемены в регионе, сообщает "Россия 24".

За последние пять лет туристический поток в Крым вырос на 76 %. С начала этого года полуостров посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из США, Украины и стран ЕС.