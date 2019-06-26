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26 июня 201900:07

Los Angeles Times дала американцам советы по поездке в Крым

Los Angeles Times дала американцам советы по поездке в Крым

Los Angeles Times неожиданно посоветовала американцам съездить в Крым.

Американская газета опубликовала подробный путеводитель по полуострову с советами как получить визу, что посмотреть в Крыму, примерными ценами.

При этом автор отметил: въезд в Крым из России — это нарушение украинского законодательства. Но заявил, что сам был там уже пять раз и оценил перемены в регионе, сообщает "Россия 24".

За последние пять лет туристический поток в Крым вырос на 76 %. С начала этого года полуостров посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из США, Украины и стран ЕС.

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