Из квартиры на Фрунзенской набережной украли античные монеты на миллион рублей

Из квартиры в центре Москвы — на Фрунзенской набережной — украдена коллекция античных монет. Ее стоимость оценивается в миллион рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службы полиции, с заявлением о краже к ним обратился 40-летний мужчина. По его словам, в коллекции было 154 монеты, о ней знали только друзья семьи и родственники.

По факту кражи начата доследственная проверка.

Ценные монеты нередко становятся объектом интереса грабителей, ведь их стоимость бывает порой очень велика. Например, в Берлине мошенники похитили коллекционную монету стоимостью в миллион долларов: она сделана из чистого золота и весит 100 килограммов.

Но не все то золото, что блестит, считают нумизматы, поскольку ценность монеты зависит не только от номинала и даже от древности. Среди коллекционеров есть спрос на эксклюзивные экземпляры: редкость монете придают малозаметные детали исполнения или, например, дефекты.