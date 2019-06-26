Белухи и косатки прибыли на базу реадаптации на мысе Перовского
Косаток привезли на мыс Перовского в Николаевском районе. Но в специально приготовленные садки их ещё не поместили. В Сахалинском заливе бушует шторм, поэтому организаторы перевозки решили, дождаться благоприятных погодных условий.
Как сообщает ГТРК "Дальневосточная", на базе одного из рыбопромысловых предприятий шесть белух и две косатки пройдут окончательную подготовку перед освобождением. Их будут кормить живой рыбой, а контакт с людьми сведут к минимуму. Уже перед выпуском животных снабдят спутниковыми маячками.
Напомним, косатки проделали путь к свободе длиной в несколько тысяч километров. Сначала из бухты Средней в Приморье на автомобилях их доставили в Хабаровск, затем три дня они плыли по Амуру на судне к Охотскому побережью. Теперь вынуждены ждать погоды у мыса Перовского в Николаевском районе. Также в сети Интернет проявилась информация, что местные рыбаки против того, чтобы косаток выпускали именно там, якобы морские хищники могут отпугнуть рыбу. Но в администрации района эту информацию опровергли.
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