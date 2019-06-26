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26 июня 201910:33

Малыш провел два дня с умершим отцом

Савостьянов Сергей/ТАСС

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик двое суток провел с телом своего отца.

Тревогу забили соседи. Они сообщили в полицию, что в квартире плачет ребенок. После того как спасатели вскрыли квартиру, они нашли малыша и его мертвого отца. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, мальчика доставили в больницу. Его состояние не вызывает опасений.

Мать ребенка сама обратилась в полицию, узнав о случившемся из новостей. По ее словам, из дома она ушла после семейного скандала. Семья не состояла на учете как неблагополучная. Назначена экспертиза для определения причин смерти мужчины.

В феврале в Улан-Удэ четырехлетний мальчик провел несколько суток с умершей бабушкой. Женщина воспитывала его одна.

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