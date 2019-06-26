Тверские волонтеры вытащили из болота 86-летнюю пенсионерку

В Калязинском районе Тверской области спасатели и волонтеры вытащили из болота пожилую женщину. После сообщения, что бабушку увидели при просмотре камер видеонаблюдения в восьми километрах от своей родной деревни, поисково-спасательный отряд "Сова" выдвинулся в тот район. Найденную пенсионерку вытащили из воды. При выходе из леса ей оказали первую медицинскую помощь, и на скорой отправили в больницу.

Как сообщает "Вести Тверь", заявка о пропаже пенсионерки Пучковой Александры Емельяновны, 1933 года рождения поступила волонтерам в понедельник, 24 июня. Последний раз пропавшую видели в воскресенье, 23 июня. Предполагается, что пенсионерка ушла в лес. На поиски незамедлительно выдвинулись волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова". Уже на месте к ним в группу добавляются волонтёры "Лизы Алерт". "Мы заходим в лес по возможному маршруту движения бабушки. Лес представляет собой завалы бурелома и очень плотный кустарник, местами приходиться преодолевать завалы почти ползком", — рассказывает поисковик Максим Раздобурдин.

Довольно скоро волонтеры обращают внимание на ров, заполненный водой - болото, посреди которого, держась за ветку, стоит пенсионерка. Болотная жижа сильно затянула её, и выбраться самостоятельно она не могла. "В воде бабушка стояла уже очень долго, она очень замёрзла, но главное жива, мы успели", — рассказали поисковики. Пенсионерку оперативно вытащили из воды, уложили на носилки и передали врачам скорой помощи.