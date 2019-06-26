В Саратове ликвидирован игиловец, готовивший теракт

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Саратове сторонника террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, игиловец готовил теракт. Лабораторию по изготовления бомб он оборудовал в гараже. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Силовики и гражданское население не пострадали.

На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.