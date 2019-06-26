В Крыму утонули два десантника

Два военнослужащих-контрактника российских Воздушно-десантных войск погибли на учениях в Крыму. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, трагедия произошла во время тренировочных прыжков на полигоне "Старый Крым". Бойцы приземлились на воду, не смогли освободиться от парашютов и утонули, пишет агентство "Интерфакс".

Причины инцидента устанавливает специальная комиссия.