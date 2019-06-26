Формула-1. Механики Williams провели пит-стоп за рекордные 1,97 секунды

На минувшем Гран-при Франции британской команде Williams не повезло с результатами на трассе – пилоты конюшни Роберт Кубица и Джордж Расселл завершили гонку на 18-м и 19-м месте соответственно. Однако механики Williams установили рекорд сезона в пит-стопах.

На одном из заездов Кубицы в боксы команда сработала настолько молниеносно, что установила рекорд по времени на замены шин. Как сообщает официальный Instagram-аккаунт "Формулы-1", новый рекорд сезона теперь составляет 1,97 секунды. Второй на автодроме "Поль Рикар" стала команда Red Bull (2,18), третьи – механики Mercedes (2,24).

Напомним, что Williams замыкает турнирную таблицу кубка конструкторов, не набрав ни одного очка за восемь этапов сезона.