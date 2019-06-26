Братья Кокорины будут отбывать срок в одной колонии

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин будет отбывать срок заключения в одной колонии со своим младшим братом Кириллом. Такое решение было принято после того, как их соответствующая просьба была одобрена.

После оглашения окончательного заключения по делу о двух драках в центре Москвы Кокорин-старший просил о том, чтобы они с младшим братом отбывали срок в 1 год и 5 месяцев в одной колонии. Об одобрении этой просьбы сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен призналась, что на данный момент подготовлен полный пакет документов для перевода футболиста подготовлен. Как сообщает РИА Новости, пока остается неизвестным, в какую именно и когда колонию будет отправлен Кокорин. Известно, что речь идет о колонии неподалеку от Москвы.

Также напомним, что еще два фигуранта дела – игрок "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили по 1 году и 6 месяцам заключения.