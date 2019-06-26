РФС узаконил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

Исполнительный комитет Российского футбольного союза принял изменения к действующему формату лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Теперь в заявку от каждой команды могут быть включены восемь иностранных игроков.

Всего же каждая команда сможет заявлять на матч 25 футболистов. Соответственно, помимо восьми иностранцев остальные 17 игроков будут россиянами, сообщает ТАСС. Отмечается, что будет отсутствовать ограничение числа легионеров, которые смогут одновременно находиться на поле.

Изменения в формате лимита придут на смену действующим "6+5" с сезона 2020/21. Напомним, что новый футбольный сезон в России стартует матчем "Зенита" и "Локомотива" за Суперкубок России, который состоится шестого июля на московском стадионе "ВТБ Арена".