Европейские игры. Копилка сборной России пополнилась двумя бронзами

Российские спортсмены продолжают успешные выступления на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске. Россияне Роман Аношкин и Владислав Литовка стали обладателями бронзовых медалей в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров.

Их результат составил 3 минуты 19,023 секунды. Победу в заплыве праздновали представители Германии Макс Хофф и Якоб Шопф, преодолевшие дистанцию за 3.18,175 балла. Второе место и украинских байдарочников Олега Кухарика и Александра Сыромятникова (3.18,865).

Еще одну бронзу завоевали каноисты Кирилл Шамшурин и Илья Первухин, выступающие в двойках. В соревнованиях на дистанции 1000 метров они уступили только румынам Кэтэлин Кирилэ и украинцам Юрию Вандюку и Андрею Рыбачку.

Теперь у России 56 медалей: 24 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых.