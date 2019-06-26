РАН: вода в Байкале по-прежнему чистая, но ее лучше не пить

Байкальская вода из глубины озера по-прежнему чистая. Об этом заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

По его словам, вода в озере загрязнена только на мелководье, а воду для питья берут из глубины 20 метров. Кроме того, пить ее постоянно нельзя, так как она слишком чистая, как дистиллированная, и не содержит необходимых минеральных солей.

"Пока с загрязнениями глубоководный Байкал справляется, как делает это уже миллионы лет", — заявил Данилов-Данильян РИА Новости.

Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе, заявил, что водоросль спирогира распространилась практически по всему байкальскому мелководью. Из-за этого в озере до предельных значений выросла концентрация бактерий. По его словам, скоро из озера нельзя будет пить воду, сообщает "Коммерсант".



Зимой иркутская компания "Аквасиб" начала строить на Байкале завод по розливу воды. Основным владельцем "Аквасиба" является китайская фирма. Эта стройка вызвала большой общественный резонанс. В итоге в марте строительство было остановлено, а положительное решение экологической экспертизы было признано незаконным.