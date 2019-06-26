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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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26 июня 201914:55

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о четырехлетней Ане Каменковой из Москвы.

У девочки сложный врожденный порок сердца: транспозиция (смещение) магистральных сосудов, дефект межпредсердной перегородки, легочная гипертензия. В полгода Аня уже перенесла операция на открытом сердце. А сейчас состояние девочки ухудшилось: из-за сужения легочных вен нарушен кровоток в органах грудной клетки. Чтобы предотвратить сердечную и легочную недостаточность, Ане срочно требуется стентирование легочных вен. Вот только дорогие стенты для выполнения операции родители девочки должны оплатить сами.

Из письма Светланы Каменковой, мамы Ани: "Когда Ане было четыре месяца, у нее случился странный приступ – малышка долго плакала и потеряла сознание. Мы тут же повезли дочку в больницу. Оказалось, что у Ани врожденный порок сердца: неправильное расположение легочных вен, повышенное давление в легких и дефект межпредсердной перегородки. Дочку положили в Детскую городскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова (Москва). Месяц Аню там наблюдали, провели лечение и затем сделали операцию на сердце – радикальную коррекцию порока. Двое суток после операции дочка пролежала с открытой грудной клеткой – врачи опасались осложнений. Еще неделю Аня дышала через аппарат искусственной вентиляции легких. Я надеялась, что все сердечные проблемы позади. Но недавно Ане стало хуже – произошло сужение магистральных сосудов. Нужна операция по их расширению с помощью стентов. Ее проведут бесплатно, но в клинике нет нужных типов и размеров стентов и расходных материалов, а мы с мужем не в силах сами их купить. Я воспитательница в детском саду, муж был вынужден уволиться, чтобы ухаживать за дочкой, сейчас он подрабатывает ночным сторожем. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Ани Каменковой не хватает 390 176 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии Детской городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "Аня родилась со сложным пороком сердца – аномальным дренажем легочных вен. При этом пороке кровь поступает из легких не в левые, а в правые отделы сердца, вызывая их перегрузку. Девочке сделали операцию по перемещению сосудов, однако произошло их сужение. Из-за этого кровь плохо оттекает от легких, что приводит к легочной гипертензии и застойной сердечной недостаточности. Сейчас Ане требуется операция по расширению вен – мы проведем ее эндоваскулярно, с помощью стентов".

ПОМОЧЬ АНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,320 млрд руб. В 2019 году (на 20 июня) собрано 695 740 441 руб., помощь получили 743 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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