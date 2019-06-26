Российские инженеры представили проект авианосца на 100 летательных аппаратов

Проект авианосца "Шторм-КМ", способного взять на борт до 100 летательных аппаратов, представил Крыловский государственный научный центр на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Как пояснили разработчики, водоизмещение корабля составит примерно 76 тысяч тонн, а силовой установкой станет ядерный реактор, рассказал агентству ТАСС исполняющий обязанности генерального директора центра Павел Филиппов.

Также он пояснил, что авианосец получит одновременно и трамплин, и электромеханическую катапульту для взлета самолетов. Их сочетание позволит снизить стартовые перегрузки, действующие на пилотов, до комфортных 2 g.

Впрочем, Филиппов добавил, что в ближайшие три года строительство нового авианосца не начнется. Деньги в государственной программе вооружений на подобные корабли заложены, но начало работ запланировано примерно после 2021 года.

Создатели называют проект "Шторм-КМ" средним авианосцем. Однако Крыловский центр презентовал на форуме "Армия-2018" и тяжелый вариант. Он будет нести до 90 самолетов и вертолетов, а максимальное водоизмещение составит 95 тысяч тонн.