Жительница Саратова скончалась после укуса кладбищенской змеи

В пресс-службе минздрава Саратовской области сообщили о смерти жительницы Александрово-Гайского района. Предположительно, причиной стал укус змеи на территории кладбища у хутора Морозов.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, 25-летняя женщина вместе с членами своей семьи находилась там, когда ее укусила змея.

В течение пяти минут ей стало плохо, и она потеряла сознание.

Муж попытался отсосать змеиный яд, а затем родственники повезли женщину в ФАП.

Однако до медучреждения ее довезли уже без пульса и давления. В ФАПе пытались провести первичную реанимацию и вызвали скорую.

Родственники женщины повезли ее в сторону больницы навстречу машине с медиками, но до больницы пострадавшую от укуса змеи живой не довезли.

В региональном минздраве предположили, что причиной смерти стал анафилактический шок. Однако, отметили там, точную причину установят в ходе судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России из-за аномальной жары появились каракурты — очень опасные ядовитые пауки из рода черных вдов, укус которых может быть смертельно опасен.