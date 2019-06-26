Бывшая замминистра экономического развития Красноярского края осуждена на 10 лет

Бывшей замминистра экономического развития Красноярского края вынесли приговор. Надежда Маршалкина обвиняется в получении особо крупной взятки на сумму свыше 72 миллионов рублей. Суд приговорил её к 10 годам колонии и штрафу в 190 миллионов.

По версии обвинителей, передает "Вести Красноярск", экс-чиновница хотела нажиться на развитии Нижнего Приангарья. Её обвиняют в крупной взятке от бизнесменов: две машины на пять миллионов рублей и ещё 14 переводом на счета своей фирмы. Также Маршалкину подозревают в подделке документов.

Два месяца назад суд продлил пребывание в изоляторе, где обвиняемая в общем находилась 20 месяцев. Этого должно было хватить для ознакомления с материалами уголовного дела — 40 томов, но она явно затягивала процесс, считают в Следственном комитете. Тогда же стало известно, что готовится возможный побег Маршалкиной за рубеж.