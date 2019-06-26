"Эмбрион является человеком": РПЦ заявила о неприкосновенности жизни с момента зачатия

Русская православная церковь опубликовала проект документа, в котором говорит о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. Основной посыл проекта — защитить права эмбриона.

В документе говорится, что с самого момента зачатия эмбрион является не просто оплодотворенным яйцом, а уникальным развивающимся человеческим существом с комбинацией генов, присущей только ему. В соответствии с этим эмбрион уже имеет полное право называться человеком.

В проекте подчеркивается отношение Церкви к аборту, который приравнивается к убийству вне зависимости от того, каким способом он осуществлялся, хирургическим или химическим, на ранней или поздней стадии. Также Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ в аборте по соображениям христианской совести.

В документе отмечается, что беременная женщина, добровольно изъявившая желание отказаться от аборта ценой собственной жизни (например, если у нее диагностирован рак или опухоль головного мозга), уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, испытывая страдания.

В проекте также говорится о том, что недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание.

Православная церковь считает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве.

На сайте Московского патриархата сообщается, что проект документа предоставлен в открытом доступе и каждый желающий может оставить свое мнение о нем.