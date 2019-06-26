Сквер раздора исключен из списка мест для строительства храма в Екатеринбурге

Рабочая группа при городской думе Екатеринбурга исключила сквер у Театра драмы из списка мест, где может быть построен новый храм святой Екатерины. Соответствующее решение было принято на заседании большинством голосов, передает ТАСС.

Ранее Екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от строительства собора в этом месте.

В середине мая в городе прошли массовые акции протеста. Жители были недовольны, что храм решили возвести не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него, лишив тем самым горожан традиционного места отдыха. В ходе митингов полицейские задержали около 100 человек.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

На данный момент в список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

Опрос среди жителей будет проведен в середине сентября.