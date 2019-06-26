Гинер: Марио Фернандес никуда не уходит из ЦСКА

Президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер заявил, что защитник красно-синих и сборной России Марио Фернандес продолжит свои выступления за столичный клуб. Босс "армейцев" подтвердил, что игрок обороны не продается.

"Марио Фернандес никуда не уходит. Мы его не продаем, он остается в ЦСКА, — сказал Гинер, слова которого приводит РИА Новости. – Разговоры должны быть всегда. Каждый год слышу, что у Гинера кончились деньги в левом или правом кармане и клуб развалился".

Напомним, что активный интерес к Фернандесу проявляли несколько европейских клубов, среди которых английский "Ньюкасл Юнайтед" и мадридский "Атлетико". В ЦСКА он выступает с 2012 года. За время выступлений за красно-синих 236 матчей, став трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды – Суперкубка.