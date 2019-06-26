Руководство МХАТ: актеры дискредитировали общую кропотливую работу

Скандал в МХАТ имени Горького на Тверском бульваре. Актеры театра записали видео к Путину с просьбой вернуть к руководству театром Татьяну Доронину и лично разобраться в ситуации с театром, поскольку из Минкультуры актеры на обращения получают лишь отписки. Руководство театра восприняло этот демарш, как попытку дискредитировать результаты общей кропотливой работы.

В конце 2018 году вместо Татьяны Дорониной худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, напоминает "Интерфакс". Его заместителем по литчасти стал писатель Захар Прилепин. С этого времени, как с гордостью подчеркивается на сайте театра, билетная выручка театра выросла более чем на треть – на 32 миллиона рублей, количество зрителей стало больше на 24%. Пожертвования театру также увеличились – до 8 миллионов рублей.

Главрук театра посчитал, что актеры вводят всех в заблуждение, утверждая, что дела стали идти туго и в творческом направлении, и в хозяйственном. При этом обратился к коллективной ответственности: актеры бросают тень и на театр, и на учредителя, и на Минкульт России во главе с Владимиром Мединским.

"Репертуарная политика театра основывается на поиске и проявлении генокода отечественной культуры, о чём и свидетельствуют новые постановки театра", — утверждает Эдуард Бояков.

Он подчеркнул, что театр набирает ход, театр растет, в театре здоровая, рабочая атмосфера, которую чувствует подавляющее большинство сотрудников, от имени которых и сделано это заявление, с полным осознанием ответственности за судьбу великого театра.

В 2019 году в МХАТ Горького начата работа по реконструкции исторических спектаклей Константина Станиславского 1908 года "Синяя птица" и "Три сестры" в постановке Владимира Немировича-Данченко 1940 года. Премьера обновленного спектакля "Синяя птица" назначена на конец октября — начало ноября 2019 года. Также обсуждаются зарубежные гастроли этого спектакля, заверило руководство театра.

Эдуард Бояков назвал ложью утверждение актеров, что от участия в художественных процессах президент театра Татьяна Доронина отстранена. Она не просто проинформирована об изменениях в театре, подчеркнул Бояков, но сама подписала все соответствующие документы и контракты.

"Татьяна Васильевна плохо себя чувствует, поэтому не сформировала художественный совет, потому что она должна представить состав художественного совета художественному руководителю, — пояснил пресс-секретарь художественного руководителя театра Александр Замыслов. — Но она плохо себя чувствует. И последнее, о чем она сейчас думает — мысли о художественном совете".

Впрочем, заслуженная артистка России Лидия Матасова утверждает, что спустя два месяца после назначения президентом театра Татьяна Доронина получила бумаги, по которым у нее не оказалось никаких прав на творческое руководство театром.