Говорящая мумия: житель Тувы прожил месяц в берлоге с медведем и остался живым

Местный житель Тувы провел целый месяц в берлоге медведя и остался живым. При этом у него был сломан позвоночник. В настоящее время мужчина, похожий на живой труп, находится в больнице.

Благодаря видео, которое появилось в СМИ, стало известно, что мужчину зовут Александр. Кадры, демонстрирующие внешний вид местного жителя Тувы, заставляют ужаснуться — человек исхудал, а его тело покрыто увечьями.

Пострадавшего нашли охотники с помощью собак. По словам Александра, на него напал медведь, "заломал", но не стал есть, а решил приберечь на будущее в качестве еды. Об этом сообщает издание EurAsia Daily. Пока непонятно, как человек с многочисленными травмами смог выжить в берлоге после месяца пребывания там. Подробности случившегося также остаются неизвестными.

Ряд зарубежных СМИ дополнил информацию о местном жителе Тувы. Так, в материале Daily Mail сообщается о том, что мужчина употреблял собственную мочу, чтобы не умереть от жажды. Также в статье приведен комментарий российского ученого Ивана Середкина, утверждающего, что медведи могут прятать свою добычу, в роли которой и выступил житель Тувы, чтобы спрятать ее от хищников.