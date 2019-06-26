МИД России ответил на американскую ноту протеста по делу Пола Уилана

В ответ на ноту протеста, направленную диппредставительством США в МИД РФ по поводу дела Пола Уилана, в российском внешнеполитическом ведомстве посоветовали американцам рассказать, как они содержат осужденных россиян.

"Расскажете, как обстоят дела с обеспечением прав арестованных и осужденных в США граждан России Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной, Богданы Осиповой и многих других?" — говорится на официальной страничке МИД РФ в Twitter.

ФСБ сообщила о задержании руководителя службы безопасности в американской компании BorgWarner Пола Уилана в Москве в конце 2018 года. По информации спецслужбы, он был схвачен во время шпионской акции. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

Выступая 24 июня на судебном заседании, Пол Уилан сообщил об оскорблениях и угрозах со стороны следователя. После этого диппредставительство США в Москве отправило в МИД РФ ноту с требованием расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность американскому гражданину.