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26 июня 201917:48 Юлия Парфенюк

В подмосковной больнице 9 пациентов слегли после странных уколов

В подмосковной больнице 9 пациентов слегли после странных уколов

Озноб, головокружение, высокая температура: следователи выясняют обстоятельства инцидента в больнице подмосковного поселка Ржавки. Пациенты почувствовали себя плохо после того, как им сделали уколы и поставили капельницы.

Небольшая больница в поселке Ржавки. Новый корпус, современное оборудование — вроде бы все, как положено. Но тогда почему 9 человек одновременно почувствовали себя плохо сразу после утренних инъекций?

С плохим самочувствием пациенты слегли в том же порядке, в котором им делали уколы.

"Через полчаса состояние стало ухудшаться, озноб сильный, дрожь", — рассказывает пациент Андрей.

Препараты вводили разные, но симптомы у всех похожие: озноб, головокружение и резкое повышение температуры.

С диагнозом "отравление" пациентов на скорой помощи доставили в солнечногорскую больницу. Почему вдруг стало плохо, они только догадываются. По словам пациентов, накануне им вводили те же препараты, тогда все было хорошо. Главврач ржавской больницы ситуацию комментировать отказывается.

"Я комментарии давать не буду, проводятся следственные мероприятия. Все нормально, пациенты живы и здоровы", — заявила Наталья Бычкова, главный врач Менделевской городской больницы.

Сейчас в причинах отравления разбираются следователи. Пока ясно лишь то, что препараты были сделаны на основе одной партии физраствора.

"Следствием проводится опрос госпитализированных граждан, а также медицинского персонала. В больнице поселка Ржавки изымаются образцы физраствора, а также документация, содержащая информацию о поставщике данного препарата. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Здоровью пострадавших уже ничего не угрожает, они готовятся к выписке. А пока следственные действия ведутся, в больнице поселка Ржавки продолжают принимать пациентов.

Текст: "Вести-Москва"

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