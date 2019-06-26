Задремавший тракторист опрокинул машину на чинившего ее водителя

Страшная авария произошла в Башкирии, где уснувший за рулем тракторист смял несколько автомобилей, отбросив одну из них на занимавшегося ремонтом мужчину. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Столкновение произошло около 14 часов 26 июня в Белебее. На кадрах видно, как трактор пересекает проезжую часть и врезается ковшом в стоящую на обочине "Ладу", которую ремонтирует лежащий на земле мужчина. От удара легковушка сдвинулась в сторону и придавила механика, тракторист, который был пьян, с места скрылся.

О состоянии пострадавшего поступает противоречивая информация, по некоторым данным, мужчина скончался.