В Крыму водитель грузовика проигнорировал сотрудника ДПС и сбил его

В Крыму водитель грузового автомобиля не выполнил требование инспектора дорожно-постовой службы остановиться и сбил его.

Полицейский находился на службе в форменной одежде, исполняя обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения. Водитель грузового автомобиля проигнорировал знак инспектора "Внимание" и сбил сотрудника ДПС. Об инциденте сообщается на сайте МВД по Республике Крым.

Инспектор ДПС получил ушибы и ссадины спины, правого коленного сустава. После случившегося его доставили в больницу.

В настоящее время следственными органами проводится проверка по факту случившегося.