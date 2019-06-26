На юбилей Зюганову подарили редкое издание трудов Ленина
Политик, доктор философских наук, полковник запаса химических войск, депутат всех созывов Госдумы и четырежды кандидат в президенты. Это всё о лидере КПРФ Геннадии Зюганове, которого сегодня с юбилеем поздравили президент, премьер, коллеги-депутаты. Они говорили, что главная заслуга Зюганова в том, что он смог провести партию через множество испытаний, спас от распада раскола, ярко отстаивал свои взгляды, но никогда не ставил их выше интересов страны.
"Книга "Государство и революция". Ценный вклад в историю марксизма-ленинизма".
Бессменному лидеру компартии спикер Думы Вячеслав Володин подарил редкое издание трудов Ленина. Поздравлять Геннадия Зюганова коллеги-парламентарии начали еще с утра.
"Он главный коммунист нашей планеты и мы можем гордиться что он наш современник", — заявил Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР.
"Геннадий Андреевич — уникальный политик современности. Вся новейшая история России происходила на его глазах и при его непосредственном участии", — убежден Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия".
Древние греки называли характер судьбой. У Геннадия Зюганова характер от природы твердый, бойцовский.
"Зюганка, в переводе на русский, это пшеница. Зимостойкий крепкий русский сорт", — пояснил сам юбиляр.
После запрета компартии семь месяцев борьбы в судах, но партию возродил.
"Я осознавал, что если мы не воссоздадим партию трудового народа, то ситуация может пойти вразнос. Некому будет защищать простого человека", — пояснил Зюганов.
Возрожденную партию словно заботливый садовник Зюганов оберегал и бережно взращивал все эти годы, как причудливые цветы и деревья на знаменитой даче в Снегирях.
"Это вы сами посадили? — Вот недавно. Сосна веймутова называется. Вы потрогайте, ахните. Это просто уникальное дерево" – поясняет хозяин дачи.
Но больше всего гордится тем, что дважды удержал страну в шаге от братоубийственного противостояния. Стабильность государства всегда ставил выше личных амбиций.
"Мне удалось державу дважды уберечь от гражданской войны. Если бы в 1993 году мы повели себя иначе, она бы неизбежна была. А в 1996-м ситуация была вообще критической", — говорит Зюганов.
Выборную дуэль с Ельциным в 1996 году он проиграл всего на несколько процентов, но на обострение не пошел. Знал, как хрупок гражданский мир и как непроста история Отчизны.
"Как показала история, мы выжили не благодаря, а вопреки. Я верю в мужество и историческую судьбу нашего народа", — говорит лидер КПРФ.
Энергию для жизни и борьбы лидер коммунистов находит в простых вещах: "Встал — стакан чистой воды — раз, ложка прекрасного меда — два, массаж стоп, босиком по травке — три, русская баня и занимайтесь классовой борьбой, защищая трудовой народ".
Счастье — улыбается на вопрос Геннадий Зюганов — это очень просто. Быть верным себе и своей стране.
"Для меня главной партией всегда была Россия. Я сохранил присягу, которую принимал красному знамени, своему партийному билету и трудовому народу. Я могу спокойно всем в глаза смотреть", — говорит он.
А в эти минуты в Золотом зале Государственной думы продолжается торжественный вечер. Геннадий Зюганов принимает поздравления от политиков, коллег по Думе, общественных деятелей и представителей культуры.
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