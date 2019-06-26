Валерий Карпин о победе над "Спартаком": не могу сказать, что всем доволен

В матче предсезонного турнира "Ростов" в Австрии обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Схема в четыре защитника? Посмотрим, будем ли играть так весь сезон. Хотелось посмотреть, как наши игроки могут адаптироваться к такой схеме. Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на 100%. Работы непочатый край – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". Во втором тайме мы поменяли четырех футболистов, понятно, что игра уже другая была. Травм, слава богу, нет. Так что задачи выполнили".

Напомним, в следующем матче на сборах в Австрии "Ростов" в воскресенье, 30 июня сыграет с "Краснодаром", а "красно-белые" в тот же день встретятся с ЦСКА.