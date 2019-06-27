"Держитесь!": пассажир снял на видео аварийную посадку Ан-24 в Бурятии

Паники на борту самолета Ан-24, который загорелся после аварийной посадки в Нижнеангарске, не было, хотя пассажиры знали, что у лайнера отказал один двигатель. Один из них снял на видео момент приземления.

"Проблемы у нас начались еще в полете. Скорее всего, отказал двигатель. Нам об этом не сообщили, но мы сами увидели в иллюминатор, что двигатель не работает. Паники в салоне при этом не было", — рассказал "КП-Иркутск" один из пассажиров рейса авиакомпании "Ангара", который следовал из Улан-Удэ.

На кадрах видно, как самолет на высокой скорости заходит на посадку, но после касания со взлетно-посадочной полосой его встряхивает и начинает уводить вправо. В итоге Ан-24, на борту которого находились 42 пассажира, в том числе трое детей, съехал с ВПП, врезался в здание и загорелся.

По словам очевидцев, большинство пассажиров покинули горящий лайнер через разбитый иллюминатор, в больницу доставили 19 человек. Жертвами ЧП стали пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.

СКР возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки.