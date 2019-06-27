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27 июня 201909:25

Ан-24 полностью сгорел после жесткой посадки в Нижнеангарске

Ан-24 полностью сгорел после жесткой посадки в Нижнеангарске

Врезавшийся в очистные сооружения во время жесткой посадки в аэропорту Нижнеангарска Ан-24 практически полностью сгорел, однако бортовые самописцы уцелели, сообщил источник "Интерфакса". Последствия пожара на борту сняли на видео.

 

У следовавшего из Улан-Удэ в Иркутск с остановкой в Нижнеангарске самолета уцелела только хвостовая часть, кабина и практически весь салон были уничтожены огнем.

"Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит", — вынес вердикт собеседник агентства, уточнив, что черные ящики самолета "Ангары" не получили критических повреждений.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Жертвами ЧП стали пилот и техник воздушной машины, 42-м пассажирам и трем членам экипажа посчастливилось выжить — они в спешке покидали салон через разбитые иллюминаторы.

Информация о пострадавших разнится: по данным СКР, в больницу доставили 14 человек, тогда как местные СМИ сообщают о том, что помощь потребовалась 19 пассажирам, но госпитализировали только трех, в том числе 13-летнего мальчика с черепно-мозговой травмой и женщину с переломом предплечья.

По предварительной версии, причиной жесткой посадки стал отказ левого двигателя Ан-24, после чего самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений.

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