Евкуров пожелал Калиматову успехов в работе

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пожелал врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматову успехов в работе.

Евкуров отметил, что сейчас самое важное – оперативно вникнуть в ход реализации национальных проектов. "Республика должна показать результат", — подчеркнул он.



Ранее полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Калиматова ​​. Как сообщает ТАСС, он отметил, что Калиматов обладает богатым управленческим опытом, необходимым на новом участке работы, и "его назначение — это свидетельство высокого доверия президента".

Также Матовников поблагодарил Евкурова за проделанную работу. По его словам, был внесен огромный вклад в установление мира в Ингушетии, а также реализованы федеральные целевые программы.

Махмуд-Али Калиматов родился 9 апреля 1959 года в Казахской ССР. Окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. С 1990 года — на службе в органах прокуратуры. В августе 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии. В 2012 году — советником губернатора Саратовской области. В декабре 2015 года назначен на должность руководителя управления Росприроднадзора по области. Женат, имеет двоих сыновей.