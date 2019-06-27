В Уфу приехали первые делегаты Всемирного курултая башкир

Башкирская столица встретила первых делегатов V Всемирного курултая башкир. В настоящий момент их заселяют в гостиницы города.

Напомним, участники съезда - представители башкирского народа, проживающие за рубежом. В общей сложности мероприятие в этом году посетят около пятисот человек из Голландии, Швейцарии, Израиля, Монако, США и других стран. Также будут присутствовать уроженцы Башкортостана.

Основные мероприятия Всемирного курултая состоятся 28 и 29 июня. В конгресс-холле "Торатау" пройдет пленарное заседание. Сегодня там уже открылся ряд тематических выставок. Здесь же будет работать выездная студия ГТРК "Башкортостан".

Участники съезда планируют обсудить ключевые проблемы и определить основные пути развития башкирского народа. Финальный день мероприятие пройдет у подножия горы Торатау в Ишимбайском районе, где делегаты смогут участниками республиканского фольклорного праздника "Торатау йыйыны".