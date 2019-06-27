От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

В "Судьбе человека" Елена Драпеко вспоминает, как сказала при разводе со вторым мужем: "Тебе дачка, а мне дочка".

После его предательства актриса иначе поступить и не могла: бескомпромиссной и решительной она была всегда, хотя и часто из-за этого страдала.

Ее имя неразрывно связано с самой известной и трагической ролью Лизы Бричкиной в фильме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие…", а в последние десятилетия, уже после перестройки, Елена Драпеко стала известным депутатом.

Те годы оказались для нее, как и для многих в стране, очень непростыми. Помимо того, что многие актеры остались без работы, у самой Елены сложились непростые личные обстоятельства: болела мама, предал муж, от которого она ушла, взяв лишь дочку.

В те годы Елена Григорьевна и свернула с актерского пути и погрузилась в другую сферу: написала авторский курс и стала преподавать в университете риторику, методику ведения переговоров и теорию информационных войн, затем 7 лет была деканом факультета, профессором университета, а также занялась Гильдией актеров кино.

Тогда она делала капустники и юбилейные вечера в Доме кино в Петербурге. Их снимали на видео, а затем продавали на телевидение, чтобы помочь безработным актерам.

Когда и почему Драпенко решилась стать депутатом? По какой причине Ростоцкий едва не снял ее с роли Лизы Бричкиной? Как она вспоминает и расценивает самый опасный эпизод съемок легендарного фильма, едва не стоивший студентке-первокурснице жизни?

Почему распались ее три брака, и видит ли она в этом свою вину? Актриса и политик Елена Драпенко – в гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".