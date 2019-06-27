В крымской пещере Таврида обнаружены кости гигантской птицы

В крымской пещере Таврида обнаружены кости гигантской ископаемой птицы. При жизни она могла весить до 450 килограммов, а высота ее могла достигать 3,5 метра.

Удивительную находку обнаружила группа исследователей из Палеонтологического института Российской академии наук и Крымского федерального университета. Считается, что птица под названием Pachystruthio dmanisensis вымерла в плейстоцене. Она была нелетающей.

Вес птицы в три раза превышает массу тела современного африканского страуса, который может весить не более 150 килограммов. Пахиструтио не уступала по размеру мадагаскарским эпиорнисам, а также заметно превосходила гигантских новозеландских моа, вес которых составлял не более 270 килограммов.

Анализ ископаемых материалов позволяет сделать предположение, что гигантские птицы некогда были широко распространены на территории Северного полушария и Европы. Об этом сообщается на сайте Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

Возраст находки оценивается примерно в 1,5-1,8 миллиона лет. Таким образом, гигантские птицы могли существовать одновременно с древним человеком. По предположениям ученых, пахиструтио, несмотря на свои огромные размеры, могла относительно хорошо бегать, что можно связать с ее проживанием бок о бок с такими хищниками, как саблезубые кошки, гигантские гиены, кости которых также нашли в пещере Таврида.

Отмечается, что эволюционная история пахиструтио остается неясной. Исчезновение птиц в середине плейстоцена, утверждают ученые, вряд ли связано с воздействием человека, но может быть следствием изменения экологических обстановок, обусловленных климатическими переменами.