Расследованием крушения Ан-24 займутся МАК и Росавиация

Уголовное дело о крушении самолета Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета. Расследованием займется комиссия МАК при участии Росавиации. В результате ЧП погибли два члена экипажа — капитан и бортмеханик. Второй пилот выжил, он в сознании, но госпитализирован с травмами и ожогами и уже дает показания. По предварительным данным, после взлета у Ан-24 отказал левый двигатель, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт, подав сигнал бедствия.

Это первые кадры крушения Ан-24 в Бурятии, снятые самими пассажирами. Видно, что самолет приземляется и сначала все идет штатно, но сразу после касания взлетно-посадочной полосы его разворачивает вправо, он выкатывается за ее пределы и движется уже по траве, затем сильнейший удар и сразу пожар. Вот что рассказывают очевидцы:

"Был очень сильный удар. Потому что сзади нас сидения были вырваны, то есть они прям вылетели", — делится подробностями пассажир самолета Юлия Шумкина.

"Конечно, там были сразу и пожарная, и милиция, и скорая помощь, и МЧС — все подлетели", — рассказывает очевидец Геннадий Лыткин.

Самолет врезался в здание очистных сооружений. Известно о двух погибших — это командир корабля и бортмеханик. Еще троим членам экипажа и всем пассажирам удалось спастись. В их числе и годовалый малыш. Их жизни, по предварительным данным, ничего не угрожает.

"Организован контроль за состоянием пострадавших в лечебных учреждениях. На место происшествия из Улан-Удэ прибыл борт санитарной авиации с бригадой медицинской помощи. Ситуация находится на контроле", — прокомментировал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия Евгений Варава.

Очевидцы говорят, что жертв среди пассажиров удалось избежать благодаря профессионализму Елены Лапутской, стюардессы сгоревшего Ан-24.

"Дверь была заблокирована, эвакуационный выход тоже закрыт, потому что там крыло дымилось. Стюардесса нам с другой стороны открыла выход", — рассказывает пассажир Юлия Шумкина.

Самолет выполнял рейс Улан-Удэ — Иркутск с промежуточной посадкой в Нижнеангарске.

Добраться до Нижнеангарска на самолете — это единственный удобный способ для пассажиров — всего полтора часа в воздухе и ты на месте. Этим рейсом пользуются практически все жители севера республики.

Еще в воздухе пилоты сообщили о проблемах с двигателем и запросили экстренную посадку. Сейчас все детали происшествия выясняют.

"В Нижнеангарске в аэропорту общаются с пассажирами рейса и принимают звонки. Будет вестись расследование Международным авиационным комитетом", — рассказала представитель авиакомпании "Ангара" Алена Аверина.

На кадрах из хроники разбившийся сегодня борт с номером 47366 год назад совершает посадку в аэропорту Нижнеангарска. Известно, что его выпустили в 1977 году и до капитального ремонта в 1991 он работал в качестве летной лаборатории.

Вообще Ан-24 — один из самых массовых пассажирских самолетов. Эксперты еще устанавливают причину аварии, но, по предварительной информации, если речь идет об отказе двигателя, самолет лишается режима реверса при посадке, то есть тормозов.

"На курсе самолета была справа гора, поселок, железная дорога. В сооружения самолет и попал", — поделился летчик Виктор Дягелев.

Сейчас в Бурятии принимают все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим.

"Все пассажиры эвакуированы. Всю помощь людям, которые так или иначе получили какие-то травмы, окажем вместе вместе с Министерством здравоохранения республики в полном объеме. Все средства, которые необходимы, будут выделены и помощь будет оказана", — сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Пожар на борту самолета быстро удалось потушить, но от фюзеляжа практически ничего не осталось. Черные ящики уже обнаружены и, по словам экспертов, их состояние позволяет расшифровать их данные, а, значит, понять, что же произошло на борту. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.