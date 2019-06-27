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27 июня 201915:45 Мария Свешникова

Дружбу с Россией в Японии почитают великой

Фото: Владимир Асмирко

28 июня в Осаке откроется саммит G20, во время которого планируется обсуждение таких вопросов, как развитие свободной торговли, развитие мировой экономики с помощью инноваций и экологические проблемы. Ожидается, что в рамках "двадцатки" состоится встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина (вероятности этой встречи стало известно еще во время январских переговоров в Москве).

Помимо продолжения переговоров о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах на эти дни запланирована церемония закрытия перекрестного года Японии и России.

Ежегодно в Японии происходит удивительное событие: жители деревни Хэда, расположенной на полуострове Идзу, торжественно несут от набережной к буддийскому храму портрет русского адмирала Путятина. Шествие сопровождает оркестр. Идущие впереди посыпают дорогу солью, и от того кажется, что процессия движется в брызгах солнца. Это парад "Бессмертная дружба" - в далекой японской деревне к адмиралу и дипломату, графу Евфимию Васильевичу Путятину относятся с глубоким почтением.

Родился Евфимий Путятин в 1803 году в Санкт-Петербурге. Там же окончил Морское училище, получив чин мичмана. Позже были кругосветные плавания, военные кампании, дипломатическая служба. Высочайшим утверждением императора Николая I в октябре 1852 года вице-адмирал Путятин был направлен в Страну восходящего солнца. Цель миссии – установить дипломатические отношения с Японией. Свою задачу вице-адмирал выполнил: спустя три года между Россией и Японией был заключен первый Договор о дружбе и торговле.

Не все прошло гладко. Землетрясение и цунами уничтожили его фрегат "Диана", но жители деревни Миядзима (сейчас город Фудзи) спасли 500 русских моряков. В благодарность моряки помогли японцам преодолеть последствия разрушительного цунами.

В конце 1854 года миссию Путятина разместили в деревне Хэда. Здесь российские моряки прожили около четырех месяцев и сделали, казалось бы, невозможное - они построили новый корабль (опять-таки не без помощи японской стороны). По просьбе вице-адмирала Путятина японское правительство направило несколько сотен корабельных мастеров на строительство новой шхуны "Хэда-го". В ответ наши моряки научили японцев делать большие корабли западного типа. Позже эта технология распространится по всей Японии. Но именно русские стояли у колыбели парусного флота страны Ямато.

26 января (7 февраля) 1855 года в городе Симода (ныне префектура Сидзуока) состоялось подписание первого дипломатического документа между Россией и Японией, известного как Симодский трактат о торговле и границах. На документе стоят подписи "Его Величества Императора и Самодержца Всероссийского Генерал-Адъютанта, Вице-Адмирала Евфимия Путятина и Его Величества Великого Повелителя всей Японии Цуцуй-Хизенно-Ками и Кавадзи-Сайэмонно-Дзио". С этого момента ведется официальный отсчет русско-японских отношений.

В марте состоялся спуск на воду нового корабля. Хмурым дождливым утром 26 апреля 1855 года шхуна "Хэда-го" снялась с якоря, чтобы взять курс на родину. С тех пор в память о важнейших для обеих стран событиях в деревне Хэда ежегодно проходит парад Путятина.

В 2018 году - в Год перекрестной культуры России и Японии - фотохудожник Владимир Асмирко оказался в Японии. Живой свидетель событий, как говорится. "Накануне парада Путятина набережная и дорога к буддийскому храму, где проживали русские офицеры, была украшена флагами двух стран и праздничными атрибутами. Сам парад 2018 года был необычным и отличался от предыдущих. Во-первых, статусом. На нем впервые присутствовала делегация Совета Федерации России во главе с председателем комитета по международным делам Константином Косачевым. Во-вторых, молодежный оркестр города Нумадзу, ближайшего к деревне Хэда административного центра, восстановил и исполнил марш Гвардейского флотского экипажа, под звуки которого в декабре 1852 года миссия Е.В. Путятина прибыла в порт Нагасаки. Кроме того на праздничном обеде японским шеф-поваром были воссозданы блюда из меню торжественного приема XIX века по случаю подписания первого русско-японского Договора о дружбе. Вечером на набережной состоялся мини-фестиваль с выступлениями местных артистов. Звуки флейт и барабанов летели над водами бухты Хэда, вырываясь на простор залива Суруга, достигая, казалось, священной горы Фудзи. Грандиозный фейерверк завершил праздник", — рассказал Владимир Асмирко.

Парад на полуострове Идзу — важная часть сохранения традиций и продолжение истории более чем полуторавековой русско-японской дружбы, преодолевшей непростой ХХ век и дающей надежду на добрые отношения в XXI столетии.

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