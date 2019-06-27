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27 июня 201916:04

Последние аплодисменты: в Москве простились актрисой Аллой Покровской

Сергей Карпухин/ТАСС

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова 27 июня аплодисментами проводили в последний путь знаменитую актрису, педагога и режиссера Аллу Покровскую – дочь Бориса Покровского, жену Олега Ефремова и мать Михаила Ефремова.

Она скончалась 25 июня на 82-м году жизни.

В течение 45 лет Алла Борисовна работала в театре "Современник", а в 2004 году перешла в МХТ имени Чехова. В ее творческом багаже – больше 30 ярчайших ролей и десятки режиссерских работ, а имена многих ее бывших учеников в Школе-студии МХАТ сегодня известны всей стране.


Проститься с Аллой Покровской пришли ее сын Михаил Ефремов, Александр Калягин, Владимир Урин, Владимир Машков, Евгений Миронов, Гоша Куценко, Игорь Яцко, Дмитрий Крымов, Людмила Максакова и многие другие известные актеры и театральные деятели.

Похоронят Аллу Покровскую на Троекуровском кладбище столицы.

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