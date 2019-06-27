Жители города Пушкино почти месяц живут без горячей воды

Жители сразу нескольких домов подмосковного Пушкино уже почти месяц вынуждены жить без горячей воды. С тех пор, как ее отключили с началом профилактических работ, больше в кранах воду так и не видели. Виной тому крупный долг. Люди возмущены и ищут справедливости, утверждая, что исправно оплачивают счета.

Чайник, кастрюли, тазики. Плита работает без остановки. Горячей воды в домах, где живут сотни человек, нет уже три недели. В начале месяца ее планово отключили, но в обещанный день она так и не появилась.

Жители утверждают, что за воду платят исправно. Но огромные долги перед ресурсоснабжающими компаниями растут, как снежный ком.

"Платежки приходят также, ничего не уменьшают. Есть вода, нет воды — мы платим полностью", — говорит Людмила Лаухина.

Проблемы с водой в Пушкино уже не первый год. Раньше сетовали на управляющие компании, где якобы оседали деньги жителей. Сейчас все платят напрямую через областной расчетный центр. Проблемное звено в этой цепочке найти не могут.

"Филиалу должны управляющие организации, долг порядка 200 миллионов рублей. Поставщик газа опломбировала котельные, котельные к работе готовы", — рассказывает Илья Данилов, директор пушкинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Московская область".

"Общий долг порядка 800 миллионов", — объясняет Сергей Ялынский, исполняющий обязанности генерального директора Объединенной дирекции ЖКХ Пушкинского муниципального района.

- Вы хотите сказать, что 800 миллионов — это задолженность, которую не платит население?

- Ну естественно, это неплатежи.

Так ли это, могут сказать в МосОблЕИРЦ, но комментарий от них получить не удалось.

Организации перекладывают друг на друга ответственность, пока жители так и сидят без горячей воды и малейшего понимания, когда она появится. Котельные простаивают. Люди надеются на вмешательство правительства области.

"Администрация Пушкинского района отправила дополнительное заявление на имя вице-губернатора Московской области и "Газпрома" в связи с необходимостью решить данную проблему", — сообщила Мария Михалкина, сотрудник пресс-службы администрации Пушкинского района.

Точные сроки так и не назвали, но пообещали вернуть воду в дома и на социальные объекты (они тоже попали под отключение) в ближайшее время.