В Москве умер Андрей Сахаров

На 90-м году жизни в Москве скончался известный советский и российский историк, экс-директор Института российской истории РАН, профессор Андрей Сахаров. Прощание у ученым состоится 29 июня в 12 часов в московском храме-часовне Михаила Архангела в Кутузовском проезде за Бородинской панорамой. Похороны Сахарова пройдут на Химкинском кладбище.

Ученый был специалистом по отечественной истории с древнейших времен до наших дней, напомнила ученый секретарь Института российской истории РАН Нина Быстрова. Он окончил исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 1953 году, а в 1982 году защитил докторскую диссертацию "Зарождение дипломатии Древней Руси. IX — первая половина X веков".

В 1993-2010 годах Андрей Сахаров был директором Института российской истории РАН.

Он написал и опубликовал около 400 трудов по вопросам историографии и источниковедения, внешней политики России и международных отношений.

Кроме того, историк-исследователь внес большой вклад в подготовку таких многотомных изданий, как "История человечества", "Великая Отечественная война", "История внешней политики России", "Трагедия советской деревни", "История Москвы с древнейших времен до наших дней".