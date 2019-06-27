Итальянцы спасаются от рекордной жары и вони мусора
Площадь лесных пожаров в Каталонии всего за несколько часов увеличилась до трех с половиной тысяч гектаров. Сотни пожарных и сразу пятнадцать вертолетов пытаются защитить от огня город Таррагона, однако субтропический ветер из африканской Сахары стремительно несет дым и гарь на север — в Барселону. До туристической мекки всего 100 километров и власти уже предупреждают гостей каталонской столицы о грядущей опасности. Температура в Испании сегодня не падает ниже 40 градусов. Оранжевый уровень опасности, вслед за Францией, объявили в Италии. В Риме до 43 и туристы жалуются на неприятный запах самой итальянской столицы — рекордные температуры усугубили проблему мусора.
40 градусами Италию не удивишь, но впервые в истории страны жара приходит так рано — в июне. Муниципалитеты в панике кричат SOS, приглашают пенсионеров посещать бассейны и социальные центры с кондиционерами бесплатно. Службы гражданской защиты начали раздавать воду на улицах. Активизировались и продавцы зонтиков — у них этот сезон такой же "горячий", как и сезон дождей в феврале.
Главное преимущество Рима — доступная вода. Ее можно пить из любого источника — именно так и выживают туристы, передвигаясь по Риму мелкими перебежками от колонки к колонке.
Это карта четверга — красным, там где сегодня горячее всего — плюс 40 в Больцано, Брешии, Перуджи, Флоренции, Рьети, Риме — в этих шести городах объявлен красный максимальный уровень опасности, еще в 16 — оранжевый. Но завтра эти 16 присоединятся к 6 и загорится вся Италия — с запада на восток — от Александрии до Венеции и с севера, начиная с Милана, на юг — на Сицилии 38.
"Передвигаться на общественном транспорте невозможно. Сегодня мы выжили, а завтра — посмотрим", — делится впечатлениями от жары местная жительница.
У пассажиров скоростного поезда на Неаполь не только перегрев, но и панические атаки — поезд сломался, не дойдя до конечной станции, а в салоне 50. Рестораны включили влажные кондиционеры — брызгают в клиентов водой, но у кого проснется аппетит в плюс 40. Зато продавцы мороженого за день зарабатывают как за все зимние месяцы. Мороженое — это то, что нужно, считают врачи, потому то же самое прописано и питомцам Римского зоопарка. Медведи пытаются справиться с ледяными яблочными тортами, лемурам подвешивают на деревья фруктовые сосульки.
"Это отличный способ для животных охладиться и поддерживать стабильную температуру тела. Животные должны быть чем-то увлечены, они должны искать еду и получать от этого удовольствие. Здесь, в зоопарке, мы обеспечиваем им такие условия", — прокомментировал директор зоопарка Франческо Петретти.
Африканская жара скоро отступит, потому итальянцам советуют терпеть ее под кондиционерами, не выходя из дома до девяти вечера. Если нужно на работу, передвигаться медленно, в тени, а ускорять шаг лишь проходя мимо мусорных баков, задерживая дыхание — проблема с вывозом мусора в Риме как назло обострилась именно в эти дни; В Риме жарко и душно, и все это пахнет большими проблемами для местной администрации.
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