Путин: я считаю Трампа талантливым человеком, хотя не разделяю многие его методы

Президент Российской Федерации Владимир Путин не согласен со многими методами американского коллеги Дональда Трампа, но считает президента Соединенных Штатов Америки талантливым человеком. Об этом Путин заявил в интервью британскому изданию Financial Times накануне саммита G20 в Осаке.

По мнению Путина, Трамп не является карьерным политиком. У него свое видение интересов США и особое мировоззрение. Российский президент сказал, что не приемлет многих методов Трампа при решении проблем, но отметил, что Трамп талантливый человек, хорошо знающий, чего от него ожидают его избиратели.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин напомнил, что, несмотря на доклад Мюллера, Россию обвинили и все еще обвиняют в мифическом вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. А на самом деле, по мнению Путина, Трамп изучил отношение к нему своих оппонентов, увидел изменения в обществе и воспользовался этим.

В марте текущего года команда специального прокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и передала документ генеральному прокурору. В письме конгрессу США тот сообщил, что следователям не удалось выявить признаков сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Российской Федерацией.

Также Владимир Путин добавил, что надеется обсудить с президентом США судьбу договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если у них будет возможность встретиться на полях саммита G20 в Осаке.

Как отметил президент РФ, Россия уже заявляла о готовности к переговорам с США и к продлению действия ДСНВ между США и Россией. Но договор истекает в 2021 году, а Штаты молчат и не проявляют никакой инициативы.

Путин подчеркнул, что, если этот договор прекратит существование, в мире не останется никаких инструментов, которые будут сдерживать гонку вооружений.

Отвечая на вопрос о вероятности новой гонки вооружений, президент России ответил, что, по его мнению, такой риск существует.