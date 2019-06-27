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Саммит G20 в Осаке 6 минут назад

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27 июня 201922:45

Владимир Путин оценил риски в Сирии: Россия добилась большего, чем я ожидал

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Сирии Россия добилась даже большего, чем ожидал Владимир Путин. Об этом президент России признался в интервью Financial Times в ответ на вопрос, какова отдача от рисков, которые Россия взяла на себя в Сирийской Арабской Республике.

Интервью Путина британским журналистам 27 июня показал телеканал "Россия 24". Глава российского государства отметил, что отдача позитивная и хорошая. Во-первых, подчеркнул Владимир Путин, уничтожено несколько тысяч боевиков, которые планировали вернуться в Россию или в соседние с ней страны, с которыми у России нет визового режима.

"И то, и другое для нас одинаково опасно. Это первое, — подчеркнул Владимир Путин. — Второе: мы все-таки добились стабилизации ситуации в регионе, который близок от нас географически. Это тоже чрезвычайно важно. Это напрямую повлияло на обеспечение безопасности самой России внутри страны".

При этом Путин добавил, что позиции России на Ближнем Востоке после этого стали стабильнее, Москва установила хорошие, очень добрые, деловые, партнерские отношения со всеми странами этого региона. Во многом в них проявляются отношения союзничества. И это не только Иран или Турция, но и другие страны Ближнего Востока, добавил Путин.

Москва в Сирии сохранила сирийскую государственность, не допустила там хаоса, как например в Ливии, продолжил президент России.

" Если бы произошло обратное, худшее, то и для России это имело бы негативные последствия. Я уже не говорю, скажу прямо об этом, чего скрывать, о мобилизации наших вооруженных сил", — продолжил Путин.

При этом, сделал заключение Владимир Путин, российская армия получила такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях в мирной обстановке.

Путин отметил, что любое политическое решение несет в себе риск. Но необходимо всегда оценивать степень риска. В Сирии эта степень риска была достаточно большой, пришлось взвешивать все за и против.

Интервью Financial Times Владимир Путин дал в преддверии открытия саммита G20 в Осаке.

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