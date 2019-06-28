Специалисты "Яндекса" отразили атаки западных спецслужб на сервисы компании

Специалисты "Яндекса" вовремя выявили попытки западных спецслужб взломать сервисы компании и нейтрализовали их. Данные пользователей не пострадали, передает телеканал "Россия 24".

Так в компании прокомментировали сообщения о том, что кибервойска США и Великобритании в конце прошлого года якобы взломали российский интернет-поисковик. Сотрудники западных спецслужб установили вредоносную программу Regin. Она позволяет выдавать себя за пользователей и получать доступ к их сообщениям.